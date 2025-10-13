В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

В пяти областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

В понедельник, 13 октября, в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные и экстренные отключения ввели в Кировоградской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В этих областях графики отключений не действуют.

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений.

Причина отключения света – последствия российских атак на объекты энергетики.

