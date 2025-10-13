Практика судів
У Запоріжжі затримали дезертира, який на замовлення РФ готував теракт

10:48, 13 жовтня 2025
Зловмисник мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей
У Запоріжжі затримали дезертира, який на замовлення РФ готував теракт
Служба безпеки України затримала російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у центрі міста. Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що зловмисник мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та «прозвітувати» російському кураторові.

Також окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на «локації» буде найбільша концентрація місцевих жителів. Зловмисник затримали під час спорядження вибухівки для теракту.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.

«Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Після вербування зловмисник отримав «перевірочне» завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України», - заявили у СБУ.

Згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП.

При обшуках у його оселі виявлено компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації його наслідків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

