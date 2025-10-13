В Запорожье задержали дезертира, который по заказу РФ готовил теракт

Злоумышленник должен был заложить взрывчатку рядом с местом массового пребывания людей.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в центре города. Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что злоумышленник должен был заложить взрывчатку возле одного из мест массового пребывания людей и «отчитаться» российскому куратору.

Также оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ в час пик, когда на «локации» будет наибольшее скопление местных жителей. Злоумышленника задержали во время подготовки взрывчатки для теракта.

По материалам дела, фигурантом оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда Донецкой области, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Киеве.

«Находясь в самовольном оставлении части, он начал искать “легкий заработок” в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужбистов.

После вербовки злоумышленник получил “проверочное” задание от куратора: отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины», — сообщили в СБУ.

Позже оккупанты направили его в Запорожье, где фигурант арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления СВУ.

Во время обысков в его доме были обнаружены детали для взрывного устройства и мини-камера, которую он должен был установить рядом с местом запланированного теракта для фиксации его последствий.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

