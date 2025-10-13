Apple звинувачують у незаконному використанні матеріалів для навчання ШІ

Два професори подали позов через порушення авторських прав.

Два професори нейронауки з Університету охорони здоров’я SUNY Downstate у Брукліні, Сюсана Мартінес-Конде та Стівен Макнік, подали позов проти Apple, звинувативши компанію у використанні їхніх захищених авторським правом робіт без дозволу для навчання моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg Law.

Науковці стверджують, що Apple застосовувала «тіньові бібліотеки» та програми для вебсканування, які надають доступ до піратських копій книжок, зокрема двох їхніх власних, для тренування своїх ШІ-моделей.

Це вже другий позов проти Apple з подібними звинуваченнями за останній місяць. Раніше група авторів також звернулася до суду, заявивши, що компанія порушила їхні авторські права, використовуючи тексти для навчання Apple Intelligence без їхньої згоди.

