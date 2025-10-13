Apple обвиняют в незаконном использовании материалов для обучения ИИ

Два профессора подали иск из-за нарушения авторских прав.

Два профессора нейронауки из Университета здравоохранения SUNY Downstate в Бруклине, Сюсана Мартинес-Конде и Стивен Макник, подали иск против Apple, обвинив компанию в использовании их защищенных авторским правом работ без разрешения для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg Law.

Ученые утверждают, что Apple применяла «теневые библиотеки» и программы для веб-сканирования, которые предоставляют доступ к пиратским копиям книг, в частности двух их собственных, для тренировки своих ИИ-моделей.

Это уже второй иск против Apple с подобными обвинениями за последний месяц. Ранее группа авторов также обратилась в суд, заявив, что компания нарушила их авторские права, используя тексты для обучения Apple Intelligence без их согласия.

