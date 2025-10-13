Практика судів
Жодних табу у постачанні Україні зброї, – Сибіга

13:14, 13 жовтня 2025
Міністр закордонних справ заявив, що Україна має відповідати на удари РФ дзеркально та далекобійно.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відповіді України на російські атаки мають бути дзеркальними та далекобійними.

«Не повинно бути жодних табу у постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними», — сказав він на пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас у Києві в понеділок.

зброя МЗС Андрій Сибіга

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

