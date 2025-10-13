Жодних табу у постачанні Україні зброї, – Сибіга

Міністр закордонних справ заявив, що Україна має відповідати на удари РФ дзеркально та далекобійно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відповіді України на російські атаки мають бути дзеркальними та далекобійними.

«Не повинно бути жодних табу у постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними», — сказав він на пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас у Києві в понеділок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.