Никаких табу в поставках оружия Украине, – Сибига

Министр иностранных дел заявил, что Украина должна отвечать на удары РФ зеркально и дальнобойно.

«Не должно быть никаких табу в поставках оружия Украине. Наши ответы на российские атаки должны быть зеркальными и дальнобойными», – сказал он на пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас в Киеве в понедельник.

