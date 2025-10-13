Никаких табу в поставках оружия Украине, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ответы Украины на российские атаки должны быть зеркальными и дальнобойными.
«Не должно быть никаких табу в поставках оружия Украине. Наши ответы на российские атаки должны быть зеркальными и дальнобойными», – сказал он на пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас в Киеве в понедельник.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.