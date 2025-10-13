В Україні запровадять систему Пульс – цифрового інструменту взаємодії держави та бізнесу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи «Пульс».
Мета експерименту – створити єдиний канал для подання бізнес-звернень, моніторингу їх розгляду та оцінки якості рішень державних органів.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що «Пульс» - це крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть «швидко впливати на регуляторне середовище, а влада-бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу».
«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті, оцінювати якість вирішення питань і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату.
Очікувані результати:
У межах постанови:
Тривалість експерименту становитиме 2 роки, а його старт заплановано на 1 січня 2026 року.
