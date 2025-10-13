Практика судів
  1. В Україні

В Україні запровадять систему Пульс – цифрового інструменту взаємодії держави та бізнесу

12:57, 13 жовтня 2025
«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті та оцінювати якість вирішення питань.
В Україні запровадять систему Пульс – цифрового інструменту взаємодії держави та бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи «Пульс».

Мета експерименту – створити єдиний канал для подання бізнес-звернень, моніторингу їх розгляду та оцінки якості рішень державних органів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що «Пульс» - це крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть «швидко впливати на регуляторне середовище, а влада-бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу».

«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті, оцінювати якість вирішення питань і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату.

Очікувані результати:

  • спрощення комунікації бізнесу з владою;
  • скорочення бюрократичних процедур;
  • прозорість та підзвітність відповідей державних органів;
  • аналітика та дашборди для прийняття управлінських рішень.

У межах постанови:

  • Мінекономіки є координатором проєкту;
  • Державна регуляторна служба - модератором, який контролює якість відповідей органів влади;
  • технічне адміністрування платформи здійснюватиме АТ “Прозорро.Продажі”;
  • до платформи інтегруються всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента (за згодою), Урядовий контактний центр і Рада бізнес-омбудсмена.

Тривалість експерименту становитиме 2 роки, а його старт заплановано на 1 січня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

Член Комітету з нацбезпеки Федієнко вирішив зібрати відгуки щодо роботи ТЦК — зокрема стосовно утримання в ТЦК без засобів звʼязку

Яких реформ бракує ТЦК та СП – член Комітету ВР з нацбезпеки вирішив зібрати відгуки про роботу ТЦК.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду