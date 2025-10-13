В Україні запровадять систему Пульс – цифрового інструменту взаємодії держави та бізнесу

«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті та оцінювати якість вирішення питань.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи «Пульс».

Мета експерименту – створити єдиний канал для подання бізнес-звернень, моніторингу їх розгляду та оцінки якості рішень державних органів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що «Пульс» - це крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть «швидко впливати на регуляторне середовище, а влада-бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу».

«Пульс» дозволить підприємцям подати звернення онлайн із кваліфікованим електронним підписом, відстежувати їхній статус у персональному кабінеті, оцінювати якість вирішення питань і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату.

Очікувані результати:

спрощення комунікації бізнесу з владою;

скорочення бюрократичних процедур;

прозорість та підзвітність відповідей державних органів;

аналітика та дашборди для прийняття управлінських рішень.

У межах постанови:

Мінекономіки є координатором проєкту;

Державна регуляторна служба - модератором, який контролює якість відповідей органів влади;

технічне адміністрування платформи здійснюватиме АТ “Прозорро.Продажі”;

до платформи інтегруються всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента (за згодою), Урядовий контактний центр і Рада бізнес-омбудсмена.

Тривалість експерименту становитиме 2 роки, а його старт заплановано на 1 січня 2026 року.

