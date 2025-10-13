Практика судов
В Украине внедрят систему Пульс — цифровой инструмент взаимодействия государства и бизнеса

12:57, 13 октября 2025
«Пульс» позволит предпринимателям подавать обращения онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, отслеживать их статус в личном кабинете и оценивать качество решения вопросов.
Кабинет Министров утвердил постановление «О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования с помощью информационной системы «Пульс».

Цель эксперимента — создание единого канала для подачи бизнес-обращений, мониторинга их рассмотрения и оценки качества решений государственных органов.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что «Пульс» — это шаг к партнерской модели, когда предприниматели могут «быстро влиять на регуляторную среду, а власть — видеть и реагировать на проблемы в режиме реального времени».

Система «Пульс» позволит предпринимателям:

  • подавать обращения онлайн с квалифицированной электронной подписью;
  • отслеживать их статус в личном кабинете;
  • оценивать качество решения вопросов;
  • участвовать в опросах о бизнес-климате.

Ожидаемые результаты:

  • упрощение коммуникации бизнеса с властью;
  • сокращение бюрократических процедур;
  • прозрачность и подотчетность ответов государственных органов;
  • аналитика и дашборды для принятия управленческих решений.

В рамках постановления:

  • Министерство экономики — координатор проекта;
  • Государственная регуляторная служба — модератор, контролирующий качество ответов органов власти;
  • техническое администрирование платформы будет осуществлять АО «Прозорро.Продажі»;
  • к платформе будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.

Продолжительность эксперимента составит 2 года, а его старт запланирован на 1 января 2026 года.

