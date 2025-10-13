В Украине внедрят систему Пульс — цифровой инструмент взаимодействия государства и бизнеса

«Пульс» позволит предпринимателям подавать обращения онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, отслеживать их статус в личном кабинете и оценивать качество решения вопросов.

Кабинет Министров утвердил постановление «О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования с помощью информационной системы «Пульс».

Цель эксперимента — создание единого канала для подачи бизнес-обращений, мониторинга их рассмотрения и оценки качества решений государственных органов.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что «Пульс» — это шаг к партнерской модели, когда предприниматели могут «быстро влиять на регуляторную среду, а власть — видеть и реагировать на проблемы в режиме реального времени».

Система «Пульс» позволит предпринимателям:

подавать обращения онлайн с квалифицированной электронной подписью;

отслеживать их статус в личном кабинете;

оценивать качество решения вопросов;

участвовать в опросах о бизнес-климате.

Ожидаемые результаты:

упрощение коммуникации бизнеса с властью;

сокращение бюрократических процедур;

прозрачность и подотчетность ответов государственных органов;

аналитика и дашборды для принятия управленческих решений.

В рамках постановления:

Министерство экономики — координатор проекта;

Государственная регуляторная служба — модератор, контролирующий качество ответов органов власти;

техническое администрирование платформы будет осуществлять АО «Прозорро.Продажі»;

к платформе будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.

Продолжительность эксперимента составит 2 года, а его старт запланирован на 1 января 2026 года.

