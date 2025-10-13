В Украине внедрят систему Пульс — цифровой инструмент взаимодействия государства и бизнеса

Кабинет Министров утвердил постановление «О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования с помощью информационной системы «Пульс».
Цель эксперимента — создание единого канала для подачи бизнес-обращений, мониторинга их рассмотрения и оценки качества решений государственных органов.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что «Пульс» — это шаг к партнерской модели, когда предприниматели могут «быстро влиять на регуляторную среду, а власть — видеть и реагировать на проблемы в режиме реального времени».
Система «Пульс» позволит предпринимателям:
Ожидаемые результаты:
В рамках постановления:
Продолжительность эксперимента составит 2 года, а его старт запланирован на 1 января 2026 года.
