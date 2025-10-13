Практика судів
Зрубали понад 40 дерев за одну ніч: на Житомирщині викрито групу «чорних лісорубів»

23:48, 13 жовтня 2025
Затримали трьох жителів Житомирської області, які незаконно рубали дерева.
Зрубали понад 40 дерев за одну ніч: на Житомирщині викрито групу «чорних лісорубів»
На Житомирщині викрили причетних до незаконної порубки лісу — ними виявилися троє мешканців однієї з громад Житомирського району. Про це розповіли у прокуратурі.

Слідством встановлено, що зловмисники діяли систематично — майже щоночі вони вирушали до охоронюваних лісових ділянок, де здійснювали незаконну порубку заздалегідь обраних дерев. Лише напередодні затримання чоловіки встигли зрубати 41 дерево.

Для перевезення деревини фігуранти переобладнали два автомобілі підвищеної прохідності закритого типу. Під час обшуків техніку разом із знаряддями злочину вилучено.

Наразі триває встановлення усіх епізодів протиправної діяльності, а також визначення суми збитків, завданих державі.

Затримання відбулося під час чергового транспортування незаконно заготовленої деревини. Усім трьом особам повідомлено про підозру.

