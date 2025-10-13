Практика судов
Срубили более 40 деревьев за одну ночь: в Житомирской области разоблачена группа «черных лесорубов»

23:48, 13 октября 2025
Задержали троих жителей Житомирской области, незаконно рубивших деревья.
Срубили более 40 деревьев за одну ночь: в Житомирской области разоблачена группа «черных лесорубов»
В Житомирской области разоблачили причастных к незаконной порубке леса — ими оказались трое жителей одной из общин Житомирского района. Об этом рассказали в прокуратуре.

Следствием установлено, что злоумышленники действовали систематически — почти каждую ночь они отправлялись в охраняемые лесные участки, где совершали незаконную порубку заранее выбранных деревьев. Только накануне задержания мужчины успели срубить 41 дерево.

Для перевозки древесины фигуранты переоборудовали два автомобиля повышенной проходимости закрытого типа. Во время обысков техника вместе с орудиями преступления изъята.

В настоящее время продолжается установление всех эпизодов противоправной деятельности, а также определение суммы ущерба, нанесенного государству.

Задержание произошло во время очередной транспортировки незаконно заготовленной древесины. Все трое сообщены о подозрении.

