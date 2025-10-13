Очікуються проблеми зі світлом: після однієї-двох атак доведеться імпортувати електроенергію — Зеленський

Через нові російські удари по енергосистемі Україна може розпочати імпорт електроенергії з країн ЄС.

Україна очікує можливих проблем з електропостачанням у зв’язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Про це заяив Президент Володимир Зеленський на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

У разі загострення ситуації держава планує розпочати імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

Зеленський підкреслив, що Україна й раніше користувалася можливістю імпорту електроенергії під час зимового періоду.

«Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо», — зазначив Глава держави.

