Ожидаются проблемы со светом: после одной-двух атак придется импортировать электроэнергию — Зеленский

Из-за новых российских ударов по энергосистеме Украина может начать импорт электроэнергии из стран ЕС.

Украина ожидает возможных проблем с электроснабжением в связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

В случае обострения ситуации государство планирует начать импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

Зеленский подчеркнул, что Украина и ранее пользовалась возможностью импорта электроэнергии в зимний период.

«Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта. Это очень важно», — отметил Глава государства.

