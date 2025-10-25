У Києві перекрили рух транспорту на кількох вулицях після ракетного удару

Сильні пожежі сталися після обстрілу на Лівому березі.

Київ вночі атакували балістичні ракети, внаслідок чого частково перекрито рух транспорту на Лівому березі, повідомляє патрульна поліція.

Рух перекрито вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної) та провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.

На прилеглих вулицях рух ускладнено.

У КМДА повідомили, що громадський транспорт через перекриття доріг і роботу рятувальників курсує з затримками:

трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК;

автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та станції метро Червоний хутір.

Вночі РФ вдарила по Києву балістичними ракетами. Мер Віталій Кличко повідомив про пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Також пошкоджено дитячий садочок в Дніпровському районі. За останніми даними 8 людей постраждали.

