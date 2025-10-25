В Киеве перекрыли движение транспорта на нескольких улицах после ракетного удара

Сильные пожары произошли после обстрела на Левом берегу.

Киев ночью атаковали баллистические ракеты, в результате чего частично перекрыто движение транспорта на Левом берегу, сообщает патрульная полиция.

Движение перекрыто по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной) и переулком Игоря Качуровского до улицы Бориспольской.

На близлежащих улицах движение затруднено.

В КГГА сообщили, что общественный транспорт из-за перекрытия дорог и работы спасателей курсирует с задержками:

трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;

автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и станции метро Червоный хутор.

Ночью РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Мэр Виталий Кличко сообщил о пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Также поврежден детский сад в Днепровском районе. По последним данным, 8 человек пострадали.

