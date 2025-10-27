На Одещині на вокзалі дитина перелазила через вагон, де її вдарило струмом

У Роздільній поліція розслідує ураження струмом малолітнього хлопчика.

Поліцейські з’ясовують обставини інциденту, під час якого малолітній хлопчик зазнав ураження струмом у місті Роздільна.

За попередніми даними, дитина перелазила через вагон, де її вдарило струмом. Потерпілому надали медичну допомогу.

Правоохоронці вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей і нагадувати, що залізниця не є місцем для розваг. Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою, яка може уразити струмом не лише при контакті, а й на відстані.

