В Одесской области на вокзале ребенок перелезал через вагон, где его ударило током

В Раздельной полиция расследует поражение током малолетнего мальчика.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, во время которого малолетний мальчик получил поражение током в городе Раздельная.

По предварительным данным, ребенок перелезал через вагон, где его ударило током. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Правоохранители в очередной раз призывают родителей контролировать досуг детей и напоминать, что железная дорога не является местом для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением, которое может поражать током не только при контакте, но и на расстоянии.

