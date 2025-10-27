У Києві затримали поліцейського, який вимагав $25 тисяч за «кришування» нелегального бізнесу

Правоохоронець разом зі спільником вимагали від підприємця 25 тисяч доларів за невтручання у незаконну торгівлю алкоголем.

Фото: прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР затримали у Києві правоохоронця та його спільника, які організували схему вимагання грошей з підприємця. За неперешкоджання незаконній торгівлі алкогольними напоями на Київщині вони вимагали 25 тисяч доларів США. Також вони обіцяли "захист" від перевірок.

Як розповіли у ДБР, посередника затримали під час отримання всієї суми. Сам поліцейський намагався втекти, але його оперативно розшукали.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав обом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави: 1 млн гривень для правоохоронця та 2 млн для посередника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.