В Киеве задержан полицейский, требовавший $25 тысяч за «крышевание» нелегального бизнеса

Правоохранитель вместе с сообщником требовали от предпринимателя 25 тысяч долларов за невмешательство в незаконную торговлю алкоголем.

Сотрудники ГБР задержали в Киеве правоохранителя и его подельника, организовавших схему вымогательства денег с предпринимателя. За непрепятствование незаконной торговле алкогольными напитками в Киевской области они требовали 25 тысяч долларов США. Также они обещали "защиту" от проверок.

Как рассказали в ГБР, посредник был задержан при получении всей суммы. Сам полицейский пытался скрыться, но его оперативно разыскали.

Обеим фигурантам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал обе меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: 1 млн гривен для правоохранителя и 2 млн для посредника.

