У Кривому Розі судитимуть голову благодійного фонду, який продавав фіктивну «інвалідність» за $17 тисяч

Чоловік обіцяв військовозобов’язаному оформити фіктивну інвалідність через підставну операцію в лікарні, щоб той міг виїхати за кордон.

У Кривому Розі судитимуть голову благодійного фонду, який за 17 тисяч доларів обіцяв «інвалідність» для виїзду за кордон. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за 17 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному чоловікові «допомогу» в оформленні фіктивної інвалідності з метою подальшого безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Схема передбачала госпіталізацію до однієї з лікарень у місті Дніпро з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті — складного хірургічного втручання з установленням імпланта. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.

Після проведення медичної процедури планувалося отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення особи з військового обліку як непридатної до служби.

У липні цього року підозрюваного затримали під час отримання коштів.

