Практика судів
  1. В Україні

У Кривому Розі судитимуть голову благодійного фонду, який продавав фіктивну «інвалідність» за $17 тисяч

08:15, 2 листопада 2025
Чоловік обіцяв військовозобов’язаному оформити фіктивну інвалідність через підставну операцію в лікарні, щоб той міг виїхати за кордон.
У Кривому Розі судитимуть голову благодійного фонду, який продавав фіктивну «інвалідність» за $17 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кривому Розі судитимуть голову благодійного фонду, який за 17 тисяч доларів обіцяв «інвалідність» для виїзду за кордон. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за 17 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному чоловікові «допомогу» в оформленні фіктивної інвалідності з метою подальшого безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Схема передбачала госпіталізацію до однієї з лікарень у місті Дніпро з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті — складного хірургічного втручання з установленням імпланта. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.

Після проведення медичної процедури планувалося отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення особи з військового обліку як непридатної до служби.

У липні цього року підозрюваного затримали під час отримання коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Кривий Ріг мобілізація військовозобов'язаний інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду