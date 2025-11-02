В Кривом Роге будут судить главу благотворительного фонда, который продавал фиктивную «инвалидность» за $17 тысяч

Мужчина обещал военнообязанному оформить фиктивную инвалидность через подставную операцию в больнице, чтобы тот мог выехать за границу.

В Кривом Роге будут судить главу благотворительного фонда, который за 17 тысяч долларов обещал «инвалидность» для выезда за границу. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый за 17 тысяч долларов обещал военнообязанному мужчине «помощь» в оформлении фиктивной инвалидности с целью последующего беспрепятственного выезда за границу во время действия военного положения.

Схема предусматривала госпитализацию в одну из больниц города Днепра с фиктивным диагнозом и проведение операции на позвоночнике — сложного хирургического вмешательства с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.

После проведения медицинской процедуры планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК и последующего исключения человека из воинского учета как непригодного к службе.

В июле этого года подозреваемого задержали во время получения денег.

