Практика судов
  1. В Украине

В Кривом Роге будут судить главу благотворительного фонда, который продавал фиктивную «инвалидность» за $17 тысяч

08:15, 2 ноября 2025
Мужчина обещал военнообязанному оформить фиктивную инвалидность через подставную операцию в больнице, чтобы тот мог выехать за границу.
В Кривом Роге будут судить главу благотворительного фонда, который продавал фиктивную «инвалидность» за $17 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кривом Роге будут судить главу благотворительного фонда, который за 17 тысяч долларов обещал «инвалидность» для выезда за границу. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый за 17 тысяч долларов обещал военнообязанному мужчине «помощь» в оформлении фиктивной инвалидности с целью последующего беспрепятственного выезда за границу во время действия военного положения.

Схема предусматривала госпитализацию в одну из больниц города Днепра с фиктивным диагнозом и проведение операции на позвоночнике — сложного хирургического вмешательства с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.

После проведения медицинской процедуры планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК и последующего исключения человека из воинского учета как непригодного к службе.

В июле этого года подозреваемого задержали во время получения денег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Кривой Рог мобилизация военнообязанный инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду