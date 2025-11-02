Практика судів
У Тернополі затримали організаторів незаконного перетину кордону — брали по $13 тисяч з чоловіка

10:03, 2 листопада 2025
Зловмисники переправляли військовозобов’язаних до сусідніх країн поза пунктами пропуску, організовуючи їхнє проживання та зустріч з провідниками на Закарпатті.
У Тернополі оголосили підозри двом учасникам злочинної групи, причетним до організації незаконного перетину кордону. За можливість втекти за межі України фігуранти вимагали у військовозобов’язаних по 13 000 доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, правоохоронці викрили протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка організовувала нелегальне переправлення за кордон чоловіків мобілізаційного віку.

З’ясувалося, що група осіб займається організацією незаконного перетину державного кордону для чоловіків, котрі підлягають мобілізації.

Зловмисники підшукували потенційних втікачів, після чого організовували їхнє транспортування до прикордонних районів Закарпаття. Там «клієнтів» поселяли в готелі, де вони чекали інструкцій та зустрічі з місцевими провідниками, котрі мали безперешкодно провести їх до сусідньої країни в обхід  прикордонних пунктів пропуску.

Двох фігурантів було затримано під час одержання ними частини грошової винагороди від чергового втікача.

В ході обшуків було вилучено кошти у сумі майже 10 тисяч доларів,  банківські картки, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення «клієнтів».

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності злочинної групи.

