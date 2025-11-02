В Тернополе задержали организаторов незаконного пересечения границы — брали по $13 тысяч с мужчины

Злоумышленники переправляли военнообязанных в соседние страны вне пунктов пропуска, организуя их проживание и встречу с проводниками на Закарпатье.

В Тернополе объявили подозрения двум участникам преступной группы, причастным к организации незаконного пересечения границы. За возможность сбежать за пределы Украины фигуранты требовали у военнообязанных по 13 000 долларов. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, правоохранители разоблачили противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовывала нелегальное переправление за границу мужчин призывного возраста.

Выяснилось, что группа лиц занималась организацией незаконного пересечения государственной границы для мужчин, подпадающих под мобилизацию.

Злоумышленники подыскивали потенциальных беглецов, после чего организовывали их транспортировку в приграничные районы Закарпатья. Там «клиентов» размещали в гостинице, где они ожидали инструкций и встречи с местными проводниками, которые должны были беспрепятственно провести их в соседнюю страну в обход пограничных пунктов пропуска.

Двух фигурантов задержали во время получения ими части денежного вознаграждения от очередного беглеца.

В ходе обысков были изъяты средства в сумме почти 10 тысяч долларов, банковские карты, мобильные телефоны и автомобиль, который использовался для перевозки «клиентов».

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности преступной группы.

