Найвищу дерев’яну церкву України – Троїцький собор – передали у власність держави

Прокуратура Дніпропетровщини зобов'язана зареєструвати державне право власності на найвищу дерев'яну церкву України.

Суд зобов’язав зареєструвати за державою право власності на найвищу дерев'яну церкву в Україні – Троїцький собор – та дзвіницю Троїцького собору XVIII–XIX століть. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Дев'ятикупольний храм заввишки понад 65 метрів та його дзвіниця вважаються унікальними зразками дерев'яної архітектури.

Юридично обидва об'єкти давно мали статус пам'яток національного значення, однак державі належали лише формально, після чого не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суд підтримав позицію прокуратури та зобов'язав оформити право власності на зазначені пам'ятки.

