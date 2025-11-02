Самую высокую деревянную церковь Украины — Троицкий собор — передали в собственность государства

Суд обязал зарегистрировать за государством право собственности на самую высокую деревянную церковь в Украине — Троицкий собор — и колокольню Троицкого собора XVIII–XIX веков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Девятикупольный храм высотой более 65 метров и его колокольня считаются уникальными образцами деревянной архитектуры.
Юридически оба объекта давно имели статус памятников национального значения, однако государству принадлежали лишь формально, после чего не были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал оформить право собственности на указанные памятники.
