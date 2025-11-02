Уряд запускає зимовий пакет підтримки — хто отримає допомогу та які програми запрацюють

Юлія Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від Кабміну.

Український уряд розробляє комплексний пакет зимової підтримки, спрямований на допомогу громадянам у складний опалювальний сезон. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, пріоритетні напрями та складові пакету були визначені під час наради з Президентом Володимиром Зеленським.

До пакету увійдуть як уже діючі програми — фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримка ОСББ у підвищенні енергоефективності, допомога на придбання генераторів, мораторій на відключення в прифронтових районах та виплати ВПО на дрова, — так і нові ініціативи, які уряд планує запустити найближчим часом.

Зокрема, йдеться про:

Одноразову зимову виплату для всіх громадян України — за аналогією з минулорічною програмою; Нову грошову допомогу для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах — зокрема для ВПО, безробітних та малозабезпечених сімей; Програму безкоштовних поїздок Україною від Укрзалізниці — до 3 000 кілометрів для кожного громадянина; Комплексну перевірку здоров’я для людей віком 40+ цієї зими.

Детальніше про всі компоненти пакету зимової підтримки в уряді пообіцяли повідомити найближчим часом.

