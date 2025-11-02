Практика судів
  1. В Україні

Уряд запускає зимовий пакет підтримки — хто отримає допомогу та які програми запрацюють

10:39, 2 листопада 2025
Юлія Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від Кабміну.
Уряд запускає зимовий пакет підтримки — хто отримає допомогу та які програми запрацюють
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український уряд розробляє комплексний пакет зимової підтримки, спрямований на допомогу громадянам у складний опалювальний сезон. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, пріоритетні напрями та складові пакету були визначені під час наради з Президентом Володимиром Зеленським.

До пакету увійдуть як уже діючі програми — фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримка ОСББ у підвищенні енергоефективності, допомога на придбання генераторів, мораторій на відключення в прифронтових районах та виплати ВПО на дрова, — так і нові ініціативи, які уряд планує запустити найближчим часом.

Зокрема, йдеться про:

  1. Одноразову зимову виплату для всіх громадян України — за аналогією з минулорічною програмою;
  2. Нову грошову допомогу для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах — зокрема для ВПО, безробітних та малозабезпечених сімей;
  3. Програму безкоштовних поїздок Україною від Укрзалізниці — до 3 000 кілометрів для кожного громадянина;
  4. Комплексну перевірку здоров’я для людей віком 40+ цієї зими.

Детальніше про всі компоненти пакету зимової підтримки в уряді пообіцяли повідомити найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Зимова єПідтримка Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду