Уряд запускає зимовий пакет підтримки — хто отримає допомогу та які програми запрацюють

Український уряд розробляє комплексний пакет зимової підтримки, спрямований на допомогу громадянам у складний опалювальний сезон. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, пріоритетні напрями та складові пакету були визначені під час наради з Президентом Володимиром Зеленським.
До пакету увійдуть як уже діючі програми — фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримка ОСББ у підвищенні енергоефективності, допомога на придбання генераторів, мораторій на відключення в прифронтових районах та виплати ВПО на дрова, — так і нові ініціативи, які уряд планує запустити найближчим часом.
Зокрема, йдеться про:
Детальніше про всі компоненти пакету зимової підтримки в уряді пообіцяли повідомити найближчим часом.
