Правительство запускает зимний пакет поддержки — кто получит помощь и какие программы заработают

10:39, 2 ноября 2025
Юлия Свириденко рассказала, что будет включать пакет зимней поддержки от Кабмина.
Украинское правительство разрабатывает комплексный пакет зимней поддержки, направленный на помощь гражданам в сложный отопительный сезон. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, приоритетные направления и составляющие пакета были определены во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

В пакет войдут как уже действующие программы — фиксированные цены на энергоносители, жилищные субсидии, поддержка ОСМД в повышении энергоэффективности, помощь на приобретение генераторов, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, — так и новые инициативы, которые правительство планирует запустить в ближайшее время.

В частности, речь идет о:

  1. Единовременной зимней выплате для всех граждан Украины — по аналогии с прошлогодней программой;
  2. Новой денежной помощи для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах — в том числе для ВПЛ, безработных и малообеспеченных семей;
  3. Программе бесплатных поездок по Украине от «Укрзализныци» — до 3 000 километров для каждого гражданина;
  4. Комплексной проверке здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

Подробнее обо всех компонентах пакета зимней поддержки в правительстве пообещали сообщить в ближайшее время.

