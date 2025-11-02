Правительство запускает зимний пакет поддержки — кто получит помощь и какие программы заработают

Украинское правительство разрабатывает комплексный пакет зимней поддержки, направленный на помощь гражданам в сложный отопительный сезон. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, приоритетные направления и составляющие пакета были определены во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.
В пакет войдут как уже действующие программы — фиксированные цены на энергоносители, жилищные субсидии, поддержка ОСМД в повышении энергоэффективности, помощь на приобретение генераторов, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, — так и новые инициативы, которые правительство планирует запустить в ближайшее время.
В частности, речь идет о:
Подробнее обо всех компонентах пакета зимней поддержки в правительстве пообещали сообщить в ближайшее время.
