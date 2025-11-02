Одеський клуб потрапив у скандал через російську музику — ОВА вимагає розслідування

У нічному клубі діджей увімкнув російськомовну пісню, після чого на місце прибула поліція, а очільник ОВА Олег Кіпер доручив перевірити інцидент.

В Одесі розгорівся скандал після того, як в одному з нічних клубів пролунала російська музика. Місцева влада вже відреагувала на інцидент.

За інформацією видання «Думська», під час вечірки у нічному клубі Palladium діджей поставив російськомовну пісню. На відео можна почути трек білоруських реп-виконавців. Згодом на дискотеку прибули правоохоронці.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що дав доручення відповідним Департаментам розібратися у ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Він наголосив: Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І російські пісні у нічному клубі на четвертому році повномасштабної війни є абсолютно неприпустимими.

