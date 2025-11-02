Одесский клуб оказался в центре скандала из-за русской музыки — ОВА требует расследования

В Одессе разгорелся скандал после того, как в одном из ночных клубов зазвучала русская музыка. Местные власти уже отреагировали на инцидент.
По информации издания «Думская», во время вечеринки в ночном клубе Palladium диджей поставил русскоязычную песню. На видео можно услышать трек белорусских рэп-исполнителей. Вскоре на дискотеку прибыли правоохранители.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что дал поручение соответствующим Департаментам разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.
Он подчеркнул: Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И русские песни в ночном клубе на четвертом году полномасштабной войны являются абсолютно недопустимыми.
«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!
Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны.
Пока наши защитники отдают свои жизни, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, проявляя неуважение к памяти погибших.
Дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.
Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий», — заявил Кипер.
