Одесский клуб оказался в центре скандала из-за русской музыки — ОВА требует расследования

В ночном клубе диджей включил русскоязычную песню, после чего на место прибыла полиция, а глава ОВА Олег Кипер поручил проверить инцидент.

Фото: Думская

В Одессе разгорелся скандал после того, как в одном из ночных клубов зазвучала русская музыка. Местные власти уже отреагировали на инцидент.

По информации издания «Думская», во время вечеринки в ночном клубе Palladium диджей поставил русскоязычную песню. На видео можно услышать трек белорусских рэп-исполнителей. Вскоре на дискотеку прибыли правоохранители.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что дал поручение соответствующим Департаментам разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Он подчеркнул: Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И русские песни в ночном клубе на четвертом году полномасштабной войны являются абсолютно недопустимыми.

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!

Пока наши защитники отдают свои жизни, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, проявляя неуважение к памяти погибших.

Дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий», — заявил Кипер.

