Одесский клуб оказался в центре скандала из-за русской музыки — ОВА требует расследования

11:51, 2 ноября 2025
В ночном клубе диджей включил русскоязычную песню, после чего на место прибыла полиция, а глава ОВА Олег Кипер поручил проверить инцидент.
Одесский клуб оказался в центре скандала из-за русской музыки — ОВА требует расследования
Фото: Думская
В Одессе разгорелся скандал после того, как в одном из ночных клубов зазвучала русская музыка. Местные власти уже отреагировали на инцидент.

По информации издания «Думская», во время вечеринки в ночном клубе Palladium диджей поставил русскоязычную песню. На видео можно услышать трек белорусских рэп-исполнителей. Вскоре на дискотеку прибыли правоохранители.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что дал поручение соответствующим Департаментам разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Он подчеркнул: Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И русские песни в ночном клубе на четвертом году полномасштабной войны являются абсолютно недопустимыми.

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!

Одесса — город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны.

Пока наши защитники отдают свои жизни, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, проявляя неуважение к памяти погибших.

Дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий», — заявил Кипер.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

