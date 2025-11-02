У ЗСУ створюють Командування безпілотних систем ППО, – Генштаб

Новий підрозділ координуватиме дії дронів-перехоплювачів та інших систем, які залучаються до протидії ворожим безпілотникам і посилення повітряної оборони.

У Збройних Силах України триває системна робота з посилення захисту від ударних безпілотників противника. За дорученням Головнокомандувача ЗСУ начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Андрій Гнатов, провів чергову нараду, присвячену розвитку спроможностей із протидії ворожим БпЛА.

Під час зустрічі розглянули ефективність роботи груп операторів дронів-перехоплювачів, проаналізували досвід їхнього застосування у бойових умовах та визначили подальші кроки з удосконалення цієї системи.

Нові підрозділи та навчальні центри

У ЗСУ активно формується ешелонована система протиповітряної оборони, до якої входять новостворені підрозділи безпілотників-перехоплювачів. Паралельно розширюється підготовка фахівців: створюються нові навчальні центри, оновлюється інфраструктура для тренування операторів БпЛА.

Також триває формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗСУ, яке координуватиме дії різних компонентів ППО.

Використання авіації та новітніх технологій

Окрему увагу приділено знищенню ворожих дронів за допомогою бойових вертольотів, які оснащують новими системами виявлення та ураження цілей. Крім того, до боротьби з дронами залучають легкомоторну авіацію, що дозволить ефективніше перехоплювати російські БпЛА на більших висотах.

Постійна адаптація до нових загроз

У Генштабі наголосили, що робота над удосконаленням ешелонованої ППО триває безперервно, адже противник постійно змінює тактику та модернізує свої засоби ураження.

«Сили оборони системно працюють над підвищенням ефективності знищення ворожих безпілотників», — зазначили в Генеральному штабі ЗС України.

