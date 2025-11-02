В ВСУ создают Командование беспилотных систем ПВО, – Генштаб

Новое подразделение будет координировать действия дронов-перехватчиков и других систем, задействованных в противодействии вражеским беспилотникам и усилении противовоздушной обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Вооруженных Силах Украины продолжается системная работа по усилению защиты от ударных беспилотников противника. По поручению Главнокомандующего ВСУ начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Андрей Гнатов, провел очередное совещание, посвященное развитию возможностей по противодействию вражеским БпЛА.

Во время встречи рассмотрели эффективность работы групп операторов дронов-перехватчиков, проанализировали опыт их применения в боевых условиях и определили дальнейшие шаги по совершенствованию этой системы.

Новые подразделения и учебные центры

В ВСУ активно формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, в которую входят вновь созданные подразделения беспилотников-перехватчиков. Параллельно расширяется подготовка специалистов: создаются новые учебные центры, обновляется инфраструктура для тренировки операторов БпЛА.

Также продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВСУ, которое будет координировать действия различных компонентов ПВО.

Использование авиации и новейших технологий

Отдельное внимание уделено уничтожению вражеских дронов с помощью боевых вертолетов, которые оснащаются новыми системами обнаружения и поражения целей. Кроме того, к борьбе с дронами привлекают легкомоторную авиацию, что позволит эффективнее перехватывать российские БпЛА на больших высотах.

Постоянная адаптация к новым угрозам

В Генштабе подчеркнули, что работа по совершенствованию эшелонированной ПВО продолжается непрерывно, поскольку противник постоянно меняет тактику и модернизирует свои средства поражения.

«Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников», — отметили в Генеральном штабе ВС Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.