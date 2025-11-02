Практика судов
  1. В Украине

В ВСУ создают Командование беспилотных систем ПВО, – Генштаб

12:27, 2 ноября 2025
Новое подразделение будет координировать действия дронов-перехватчиков и других систем, задействованных в противодействии вражеским беспилотникам и усилении противовоздушной обороны.
В ВСУ создают Командование беспилотных систем ПВО, – Генштаб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Вооруженных Силах Украины продолжается системная работа по усилению защиты от ударных беспилотников противника. По поручению Главнокомандующего ВСУ начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Андрей Гнатов, провел очередное совещание, посвященное развитию возможностей по противодействию вражеским БпЛА.

Во время встречи рассмотрели эффективность работы групп операторов дронов-перехватчиков, проанализировали опыт их применения в боевых условиях и определили дальнейшие шаги по совершенствованию этой системы.

Новые подразделения и учебные центры

В ВСУ активно формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, в которую входят вновь созданные подразделения беспилотников-перехватчиков. Параллельно расширяется подготовка специалистов: создаются новые учебные центры, обновляется инфраструктура для тренировки операторов БпЛА.

Также продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВСУ, которое будет координировать действия различных компонентов ПВО.

Использование авиации и новейших технологий

Отдельное внимание уделено уничтожению вражеских дронов с помощью боевых вертолетов, которые оснащаются новыми системами обнаружения и поражения целей. Кроме того, к борьбе с дронами привлекают легкомоторную авиацию, что позволит эффективнее перехватывать российские БпЛА на больших высотах.

Постоянная адаптация к новым угрозам

В Генштабе подчеркнули, что работа по совершенствованию эшелонированной ПВО продолжается непрерывно, поскольку противник постоянно меняет тактику и модернизирует свои средства поражения.

«Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников», — отметили в Генеральном штабе ВС Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ оборона ПВО дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду