На Прикарпатті жінка втратила 10 тисяч гривень через фейкову «зимову грошову допомогу»

30-річна мешканка Івано-Франківська ввела дані своєї банківської картки на шахрайському сайті та втратила всі гроші з рахунку.

Поліція Івано-Франківщини розслідує випадок онлайн-шахрайства, пов’язаний із поширенням фейкових повідомлень про нібито виплату «зимової грошової допомоги».

Жертвою аферистів стала 30-річна мешканка Івано-Франківська, яка втратила майже 10 000 гривень. Як повідомили у поліції, жінка натрапила на посилання у мобільному додатку, де в одній зі спільнот користувачка розмістила нібито інформацію про отримання державної виплати.

Перейшовши за посиланням, постраждала ввела дані своєї банківської картки та пароль до мобільного додатка. Після цього з її рахунку зникли всі гроші.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Слідчі проводять заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони виглядають офіційно або надійшли від знайомих користувачів.

«Поліція застерігає громадян: якщо вам надійшло невідоме посилання — у жодному разі не переходьте за ним і не відкривайте його. Це посилання може виявитися фішинговим. Повідомте про нього працівникам кіберполіції для його блокування», — наголосили правоохоронці.

