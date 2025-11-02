Практика судов
На Прикарпатье женщина потеряла 10 тысяч гривен из-за фейковой «зимней денежной помощи»

14:33, 2 ноября 2025
30-летняя жительница Ивано-Франковска ввела данные своей банковской карты на мошенническом сайте и потеряла все деньги со счнта.
Полиция Ивано-Франковской области расследует случай онлайн-мошенничества, связанный с распространением фейковых сообщений о якобы выплате «зимней денежной помощи».

Жертвой аферистов стала 30-летняя жительница Ивано-Франковска, которая потеряла почти 10 000 гривен. Как сообщили в полиции, женщина наткнулась на ссылку в мобильном приложении, где в одном из сообществ пользовательница разместила якобы информацию о получении государственной выплаты.

Перейдя по ссылке, пострадавшая ввела данные своей банковской карты и пароль к мобильному приложению. После этого с ее счета исчезли все деньги.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следователи проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят официально или пришли от знакомых пользователей.

«Полиция предупреждает граждан: если вам пришла неизвестная ссылка — ни в коем случае не переходите по ней и не открывайте ее. Эта ссылка может оказаться фишинговой. Сообщите о ней сотрудникам киберполиции для ее блокировки», — подчеркнули правоохранители.

Национальная полиция полиция Ивано-Франковск

