На Житомирщині п’ятеро людей загинули через підрив автомобілів у прикордонній зоні

Автомобілі заїхали на заміновані ділянки лісу, де сталися вибухи, унаслідок яких загинули п’ятеро та постраждали ще троє людей.

На Житомирщині правоохоронці розслідують дві трагічні події, що сталися 31 жовтня в північних районах області, поблизу державного кордону. Унаслідок наїзду автомобілів на вибухові пристрої загинули п’ятеро людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє поліція регіону.

За попередніми даними, у обох випадках місцеві жителі самовільно змінили визначені маршрути та заїхали на заміновані ділянки лісу, позначені попереджувальними знаками.

Як встановила поліція, місцеві мешканці на автомобілі УАЗ рухалися вздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони ігнорували попереджувальні позначки й заїхали на небезпечну територію, де транспорт натрапив на міну.

Від вибуху загинули п’ятеро чоловіків віком від 19 до 65 років. Ще двоє — 25 та 40 років — дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Того ж дня у лісовому масиві Коростенського району стався ще один підрив. 55-річний та 32-річний чоловіки, які перевозили лісопродукцію на автомобілі ЗІЛ, також заїхали на мінне поле. Унаслідок вибуху молодший із них отримав поранення та потрапив до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедій та наголошують на суворій забороні відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, особливо в межах 30-кілометрової смуги від кордону.

