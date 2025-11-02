В Житомирской области пять человек погибли из-за подрыва автомобилей в пограничной зоне

Автомобили заехали на заминированные участки леса, где произошли взрывы, в результате которых погибли пятеро и пострадали ещн трое человек.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители расследуют два трагических происшествия, которые произошли 31 октября в северных районах области, неподалеку от государственной границы. В результате наезда автомобилей на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает полиция региона.

По предварительным данным, в обоих случаях местные жители самовольно изменили установленные маршруты и заехали на заминированные участки леса, обозначенные предупредительными знаками.

Как установила полиция, местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Они проигнорировали предупредительные знаки и заехали на опасную территорию, где транспорт наехал на мину.

От взрыва погибли пятеро мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое — 25 и 40 лет — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В тот же день в лесном массиве Коростенского района произошел еще один подрыв. 55-летний и 32-летний мужчины, которые перевозили лесопродукцию на автомобиле ЗИЛ, также заехали на минное поле. В результате взрыва младший из них получил ранения и был доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедий и подчеркивают строгий запрет на посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирщины, особенно в пределах 30-километровой полосы от границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.