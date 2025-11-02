Практика судов
  1. В Украине

В Житомирской области пять человек погибли из-за подрыва автомобилей в пограничной зоне

15:09, 2 ноября 2025
Автомобили заехали на заминированные участки леса, где произошли взрывы, в результате которых погибли пятеро и пострадали ещн трое человек.
В Житомирской области правоохранители расследуют два трагических происшествия, которые произошли 31 октября в северных районах области, неподалеку от государственной границы. В результате наезда автомобилей на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает полиция региона.

По предварительным данным, в обоих случаях местные жители самовольно изменили установленные маршруты и заехали на заминированные участки леса, обозначенные предупредительными знаками.

Как установила полиция, местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Они проигнорировали предупредительные знаки и заехали на опасную территорию, где транспорт наехал на мину.

От взрыва погибли пятеро мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое — 25 и 40 лет — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В тот же день в лесном массиве Коростенского района произошел еще один подрыв. 55-летний и 32-летний мужчины, которые перевозили лесопродукцию на автомобиле ЗИЛ, также заехали на минное поле. В результате взрыва младший из них получил ранения и был доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедий и подчеркивают строгий запрет на посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирщины, особенно в пределах 30-километровой полосы от границы.

Национальная полиция полиция Житомир автомобиль

