Руслан Стефанчук отримав орден «Лицар честі» від Чеченської Республіки Ічкерія

Голова Верховної Ради отримав орден Ічкерії за солідарність з народами та за підтримку боротьби за незалежність.

Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук був удостоєний ордена «Лицар честі» від Чеченської Республіки Ічкерія, що перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

«Сьогодні мав честь прийняти державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія — орден «Лицар честі». Це відзнака для всього українського парламенту — за солідарність, принципову позицію та підтримку тих, хто бореться за свободу», — написав Стефанчук.

Він нагадав, що у жовтні 2022 року Верховна Рада України стала першим у світі парламентом, який визнав територію Ічкерії тимчасово окупованою Росією. «Для мене честь, що моє ім’я стоїть першим серед авторів цього рішення. Тоді ми заявили: росія — не лише агресор проти України, а й держава, яка десятиліттями пригноблює інші народи, утримуючи їх у колоніальній залежності», — зазначив голова ВР.

Стефанчук також додав, що український парламент неодноразово закликав міжнародну спільноту підтримати народи, які залишаються під гнітом Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.