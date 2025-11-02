Практика судів
  1. В Україні

Руслан Стефанчук отримав орден «Лицар честі» від Чеченської Республіки Ічкерія

13:57, 2 листопада 2025
Голова Верховної Ради отримав орден Ічкерії за солідарність з народами та за підтримку боротьби за незалежність.
Руслан Стефанчук отримав орден «Лицар честі» від Чеченської Республіки Ічкерія
Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук був удостоєний ордена «Лицар честі» від Чеченської Республіки Ічкерія, що перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

«Сьогодні мав честь прийняти державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія — орден «Лицар честі». Це відзнака для всього українського парламенту — за солідарність, принципову позицію та підтримку тих, хто бореться за свободу», — написав Стефанчук.

Він нагадав, що у жовтні 2022 року Верховна Рада України стала першим у світі парламентом, який визнав територію Ічкерії тимчасово окупованою Росією. «Для мене честь, що моє ім’я стоїть першим серед авторів цього рішення. Тоді ми заявили: росія — не лише агресор проти України, а й держава, яка десятиліттями пригноблює інші народи, утримуючи їх у колоніальній залежності», — зазначив голова ВР.

Стефанчук також додав, що український парламент неодноразово закликав міжнародну спільноту підтримати народи, які залишаються під гнітом Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Руслан Стефанчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду