Практика судов
  1. В Украине

Руслан Стефанчук получил орден «Рыцарь чести» от Чеченской Республики Ичкерия

13:57, 2 ноября 2025
Председатель Верховной Рады получил орден Ичкерии за солидарность с народами и за поддержку борьбы за независимость.
Руслан Стефанчук получил орден «Рыцарь чести» от Чеченской Республики Ичкерия
Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук был удостоен ордена «Рыцарь чести» от Чеченской Республики Ичкерия, находящейся под временной оккупацией России.

«Сегодня имел честь принять государственную награду Чеченской Республики Ичкерия — орден «Рыцарь чести». Это награда для всего украинского парламента — за солидарность, принципиальную позицию и поддержку тех, кто борется за свободу», — написал Стефанчук.

Он напомнил, что в октябре 2022 года Верховная Рада Украины стала первым в мире парламентом, который признал территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. «Для меня честь, что мое имя стоит первым среди авторов этого решения. Тогда мы заявили: Россия — не только агрессор против Украины, но и государство, которое десятилетиями угнетает другие народы, удерживая их в колониальной зависимости», — отметил глава ВР.

Стефанчук также добавил, что украинский парламент неоднократно призывал международное сообщество поддержать народы, которые остаются под гнетом России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Руслан Стефанчук

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду