Руслан Стефанчук получил орден «Рыцарь чести» от Чеченской Республики Ичкерия

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук был удостоен ордена «Рыцарь чести» от Чеченской Республики Ичкерия, находящейся под временной оккупацией России.
«Сегодня имел честь принять государственную награду Чеченской Республики Ичкерия — орден «Рыцарь чести». Это награда для всего украинского парламента — за солидарность, принципиальную позицию и поддержку тех, кто борется за свободу», — написал Стефанчук.
Он напомнил, что в октябре 2022 года Верховная Рада Украины стала первым в мире парламентом, который признал территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. «Для меня честь, что мое имя стоит первым среди авторов этого решения. Тогда мы заявили: Россия — не только агрессор против Украины, но и государство, которое десятилетиями угнетает другие народы, удерживая их в колониальной зависимости», — отметил глава ВР.
Стефанчук также добавил, что украинский парламент неоднократно призывал международное сообщество поддержать народы, которые остаются под гнетом России.
