Сервіс «Е-повідомлення» від податкової – як дізнатися про помилкові платежі податків та ЄСВ

Через «Е-повідомлення» українці отримуватимуть електронні сповіщення про помилкові податкові платежі.

Головне управління ДПС в Одеській області нагадало про запровадження сервісу «Е-повідомлення». Цей інструмент дозволяє платникам податків отримувати електронні повідомлення про помилкову сплату податків та єдиного внеску.

Користувачі Електронного кабінету можуть переглядати повідомлення за формою J/F14900 у розділі «Вхідні/вихідні документи/Вхідні/Повідомлення». У них міститься інформація про:

код територіального органу ДПС, де обліковується помилково сплачена сума;

код територіальної громади;

код і назву платежу;

дату, номер та суму платіжної інструкції;

бюджетний або небюджетний рахунок IBAN.

Отримавши повідомлення про помилкову сплату, платник може оперативно подати заяву за формою J/F1302002 в електронному вигляді до відповідного органу ДПС, де обліковуються ці кошти.

Повідомлення про помилкові сплати надсилаються автоматично щодня, крім понеділка, о 9:00 за транзакціями попереднього банківського дня.

Додатково керівники підприємств, установ, організацій, самозайняті особи та фізичні особи – платники податків, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі, можуть отримувати такі повідомлення через сервіс «Info TAX», підключившись до нього.

