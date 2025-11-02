Практика судов
Сервис «Э-уведомление» от налоговой – как узнать об ошибочных платежах налогов и ЕСВ

17:15, 2 ноября 2025
Через «Э-уведомление» украинцы будут получать электронные уведомления об ошибочных налоговых платежах.
Главное управление ГНС в Одесской области напомнило о введении сервиса «Э-уведомление». Этот инструмент позволяет налогоплательщикам получать электронные уведомления об ошибочной уплате налогов и единого взноса.

Пользователи Электронного кабинета могут просматривать уведомления по форме J/F14900 в разделе «Входящие/исходящие документы/Входящие/Уведомления». В них содержится информация о:

  • коде территориального органа ГНС, где учитывается ошибочно уплаченная сумма;
  • коде территориальной общины;
  • коде и названии платежа;
  • дате, номере и сумме платежной инструкции;
  • бюджетном или внебюджетном счете IBAN.

Получив уведомление об ошибочной уплате, плательщик может оперативно подать заявление по форме J/F1302002 в электронном виде в соответствующий орган ГНС, где учитываются эти средства.

Уведомления об ошибочных уплатах отправляются автоматически ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 по транзакциям предыдущего банковского дня.

Дополнительно руководители предприятий, учреждений, организаций, самозанятые лица и физические лица – налогоплательщики, зарегистрированные в Едином государственном реестре, могут получать такие уведомления через сервис «Info TAX», подключившись к нему.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

