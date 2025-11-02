Сервис «Э-уведомление» от налоговой – как узнать об ошибочных платежах налогов и ЕСВ

Через «Э-уведомление» украинцы будут получать электронные уведомления об ошибочных налоговых платежах.

Главное управление ГНС в Одесской области напомнило о введении сервиса «Э-уведомление». Этот инструмент позволяет налогоплательщикам получать электронные уведомления об ошибочной уплате налогов и единого взноса.

Пользователи Электронного кабинета могут просматривать уведомления по форме J/F14900 в разделе «Входящие/исходящие документы/Входящие/Уведомления». В них содержится информация о:

коде территориального органа ГНС, где учитывается ошибочно уплаченная сумма;

коде территориальной общины;

коде и названии платежа;

дате, номере и сумме платежной инструкции;

бюджетном или внебюджетном счете IBAN.

Получив уведомление об ошибочной уплате, плательщик может оперативно подать заявление по форме J/F1302002 в электронном виде в соответствующий орган ГНС, где учитываются эти средства.

Уведомления об ошибочных уплатах отправляются автоматически ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 по транзакциям предыдущего банковского дня.

Дополнительно руководители предприятий, учреждений, организаций, самозанятые лица и физические лица – налогоплательщики, зарегистрированные в Едином государственном реестре, могут получать такие уведомления через сервис «Info TAX», подключившись к нему.

