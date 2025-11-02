Практика судів
Як киянам врегулювати заборгованість за комунальні послуги — роз’яснення

16:21, 2 листопада 2025
Як оформити договір реструктуризації, щоб поступово сплатити борг, уникнути штрафів і зберегти право на субсидію.
Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) закликав мешканців Києва, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, оформити договір реструктуризації.

Такий механізм дозволяє поступово сплачувати накопичений борг і зупиняє нарахування пені чи інших штрафних санкцій.

Умови реструктуризації визначаються індивідуально, з урахуванням фінансових можливостей споживача. Укладання договору також допомагає уникнути судових позовів та зберегти право на субсидію.

«Для багатьох споживачів, у яких вже утворився борг, важливо не втратити субсидію. Водночас, якщо борг перевищує 680 грн і не сплачується понад 3 місяці, її нарахування припиняється. Укладання договору реструктуризації допомагає зберегти субсидію», – повідомила заступниця директора комерційного комунального концерну «Центру комунального сервісу» Юлія Петрик.

ЦКС працює за принципом «єдиного вікна», що дозволяє укласти угоду одразу за кількома видами послуг — зокрема з «Київкомунсервісом», «Київтеплоенерго», «Київводоканалом» та керуючими компаніями.

Оформити реструктуризацію можна:

  • особисто — у районних сервісних центрах;
  • дистанційно — через онлайн-кабінет ЦКС або Telegram;
  • навіть з-за кордону — за допомогою електронного цифрового підпису.

У ЦКС нагадують, що споживач повинен дотримуватися умов договору: у разі невиконання графіка платежів угода втрачає чинність, а постачальник має право звернутися до суду. При цьому оплата поточних рахунків повинна здійснюватися регулярно, незалежно від реструктуризації боргу.

Для укладання договору потрібно подати:

  • копію паспорта або ID-картки;
  • ІПН (якщо не зазначений у ID-картці);
  • правовстановлюючі документи на квартиру та витяг із державного реєстру речових прав;
  • у разі представництва — довіреність і паспорт представника.

Зразок заяви та детальні інструкції можна знайти в онлайн-кабінеті ЦКС або отримати під час консультації у сервісному центрі.

