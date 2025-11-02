Як киянам врегулювати заборгованість за комунальні послуги — роз’яснення

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) закликав мешканців Києва, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, оформити договір реструктуризації.
Такий механізм дозволяє поступово сплачувати накопичений борг і зупиняє нарахування пені чи інших штрафних санкцій.
Умови реструктуризації визначаються індивідуально, з урахуванням фінансових можливостей споживача. Укладання договору також допомагає уникнути судових позовів та зберегти право на субсидію.
«Для багатьох споживачів, у яких вже утворився борг, важливо не втратити субсидію. Водночас, якщо борг перевищує 680 грн і не сплачується понад 3 місяці, її нарахування припиняється. Укладання договору реструктуризації допомагає зберегти субсидію», – повідомила заступниця директора комерційного комунального концерну «Центру комунального сервісу» Юлія Петрик.
ЦКС працює за принципом «єдиного вікна», що дозволяє укласти угоду одразу за кількома видами послуг — зокрема з «Київкомунсервісом», «Київтеплоенерго», «Київводоканалом» та керуючими компаніями.
Оформити реструктуризацію можна:
У ЦКС нагадують, що споживач повинен дотримуватися умов договору: у разі невиконання графіка платежів угода втрачає чинність, а постачальник має право звернутися до суду. При цьому оплата поточних рахунків повинна здійснюватися регулярно, незалежно від реструктуризації боргу.
Для укладання договору потрібно подати:
Зразок заяви та детальні інструкції можна знайти в онлайн-кабінеті ЦКС або отримати під час консультації у сервісному центрі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.