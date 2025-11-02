Как киевлянам урегулировать задолженность за коммунальные услуги — разъяснение

Как оформить договор реструктуризации, чтобы постепенно погасить долг, избежать штрафов и сохранить право на субсидию.

Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) призвал жителей Киева, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, оформить договор реструктуризации.

Такой механизм позволяет постепенно погашать накопленный долг и останавливает начисление пени и других штрафных санкций.

Условия реструктуризации определяются индивидуально, с учетом финансовых возможностей потребителя. Заключение договора также помогает избежать судебных исков и сохранить право на субсидию.

«Для многих потребителей, у которых уже образовался долг, важно не потерять субсидию. В то же время, если задолженность превышает 680 грн и не оплачивается более трех месяцев, ее начисление прекращается. Заключение договора реструктуризации помогает сохранить субсидию», — сообщила заместитель директора коммерческого коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Юлия Петрик.

ЦКС работает по принципу «единого окна», что позволяет заключить соглашение сразу по нескольким видам услуг — в частности с «Киевкоммунсервисом», «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканалом» и управляющими компаниями.

Оформить реструктуризацию можно:

лично — в районных сервисных центрах; дистанционно — через онлайн-кабинет ЦКС или Telegram; даже из-за границы — с помощью электронной цифровой подписи.

В ЦКС напоминают, что потребитель должен соблюдать условия договора: в случае невыполнения графика платежей соглашение теряет силу, а поставщик услуг имеет право обратиться в суд. При этом оплата текущих счетов должна производиться регулярно, независимо от реструктуризации долга.

Для заключения договора необходимо предоставить:

копию паспорта или ID-карты;

ИНН (если не указан в ID-карте);

правоустанавливающие документы на квартиру и выписку из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

в случае представительства — доверенность и паспорт представителя.

Образец заявления и подробные инструкции можно найти в онлайн-кабинете ЦКС или получить во время консультации в сервисном центре.

