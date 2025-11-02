Как киевлянам урегулировать задолженность за коммунальные услуги — разъяснение

Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) призвал жителей Киева, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, оформить договор реструктуризации.
Такой механизм позволяет постепенно погашать накопленный долг и останавливает начисление пени и других штрафных санкций.
Условия реструктуризации определяются индивидуально, с учетом финансовых возможностей потребителя. Заключение договора также помогает избежать судебных исков и сохранить право на субсидию.
«Для многих потребителей, у которых уже образовался долг, важно не потерять субсидию. В то же время, если задолженность превышает 680 грн и не оплачивается более трех месяцев, ее начисление прекращается. Заключение договора реструктуризации помогает сохранить субсидию», — сообщила заместитель директора коммерческого коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Юлия Петрик.
ЦКС работает по принципу «единого окна», что позволяет заключить соглашение сразу по нескольким видам услуг — в частности с «Киевкоммунсервисом», «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканалом» и управляющими компаниями.
Оформить реструктуризацию можно:
В ЦКС напоминают, что потребитель должен соблюдать условия договора: в случае невыполнения графика платежей соглашение теряет силу, а поставщик услуг имеет право обратиться в суд. При этом оплата текущих счетов должна производиться регулярно, независимо от реструктуризации долга.
Для заключения договора необходимо предоставить:
Образец заявления и подробные инструкции можно найти в онлайн-кабинете ЦКС или получить во время консультации в сервисном центре.
