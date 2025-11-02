«Чим далі ми зможемо зайти, тим коротшою буде війна» – Сибіга зробив заяву щодо далекобійності України

За словами Сибіги, посилення військової потужності України прискорить закінчення війни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що довгострокова військова сила України є вирішальним фактором, який змусить Росію припинити війну. «Чим далі ми зможемо зайти, тим коротшою буде війна», — наголосив він.

За словами Сибіги, Україна стрімко нарощує свої можливості, зокрема збільшується кількість успішних ударів по законних військових цілях на території Росії. Він назвав це частиною «прорахованої, точної та розумної кампанії», спрямованої на послаблення російської військової машини та примушення Москви до швидшого завершення війни.

«Відповідні можливості України швидко зростають. Кількість успішних ударів по законних військових цілях у Росії збільшується щотижня. Це добре прорахована, точна і розумна кампанія, спрямована на ослаблення російської військової машини і примушення Москви до швидшого закінчення війни. У майбутньому арсенал України з далекобійної зброї слугуватиме засобом стримування і гарантією проти будь-якої нової російської агресії», — зазначив він.

Він також закликав міжнародних партнерів розпочинати спільні оборонні проекти з Україною.

«Ми маємо технологію і можливості для збільшення своєї військової потужності, але нам потрібні додаткові інвестиції для її розширення. Я закликаю партнерів збільшити свої внески. Будуйте в Україні та будуйте разом з Україною. Починайте нові спільні проекти. Це двосторонній процес, адже ті, хто допомагає Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому», — додав міністр.

