Практика судов
  1. В Украине

«Чем дальше мы сможем зайти, тем короче будет война» — Сибига сделал заявление о дальнобойности Украины

16:39, 2 ноября 2025
По словам Сибиги, усиление военной мощи Украины ускорит окончание войны.
«Чем дальше мы сможем зайти, тем короче будет война» — Сибига сделал заявление о дальнобойности Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что долгосрочная военная сила Украины является решающим фактором, который заставит Россию прекратить войну. «Чем дальше мы сможем зайти, тем короче будет война», — подчеркнул он.

По словам Сибиги, Украина стремительно наращивает свои возможности, в частности увеличивается количество успешных ударов по законным военным целям на территории России. Он назвал это частью «просчитанной, точной и разумной кампании», направленной на ослабление российской военной машины и принуждение Москвы к более быстрому завершению войны.

«Соответствующие возможности Украины быстро растут. Количество успешных ударов по законным военным целям в России увеличивается каждую неделю. Это хорошо просчитанная, точная и разумная кампания, направленная на ослабление российской военной машины и принуждение Москвы к более быстрому завершению войны. В будущем арсенал Украины из дальнобойного оружия будет служить средством сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии», — отметил он.

Он также призвал международных партнеров начинать совместные оборонные проекты с Украиной.

«У нас есть технология и возможности для увеличения своей военной мощи, но нам нужны дополнительные инвестиции для ее расширения. Я призываю партнеров увеличить свои взносы. Стройте в Украине и стройте вместе с Украиной. Начинайте новые совместные проекты. Это двусторонний процесс, ведь те, кто помогает Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем», — добавил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие война Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду