«Чем дальше мы сможем зайти, тем короче будет война» — Сибига сделал заявление о дальнобойности Украины

По словам Сибиги, усиление военной мощи Украины ускорит окончание войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что долгосрочная военная сила Украины является решающим фактором, который заставит Россию прекратить войну. «Чем дальше мы сможем зайти, тем короче будет война», — подчеркнул он.

По словам Сибиги, Украина стремительно наращивает свои возможности, в частности увеличивается количество успешных ударов по законным военным целям на территории России. Он назвал это частью «просчитанной, точной и разумной кампании», направленной на ослабление российской военной машины и принуждение Москвы к более быстрому завершению войны.

«Соответствующие возможности Украины быстро растут. Количество успешных ударов по законным военным целям в России увеличивается каждую неделю. Это хорошо просчитанная, точная и разумная кампания, направленная на ослабление российской военной машины и принуждение Москвы к более быстрому завершению войны. В будущем арсенал Украины из дальнобойного оружия будет служить средством сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии», — отметил он.

Он также призвал международных партнеров начинать совместные оборонные проекты с Украиной.

«У нас есть технология и возможности для увеличения своей военной мощи, но нам нужны дополнительные инвестиции для ее расширения. Я призываю партнеров увеличить свои взносы. Стройте в Украине и стройте вместе с Украиной. Начинайте новые совместные проекты. Это двусторонний процесс, ведь те, кто помогает Украине сейчас, получают новые возможности для собственного оборонного потенциала в будущем», — добавил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.