Нові системи ППО Patriot від Німеччини вже в Україні – Зеленський

Зеленський подякував Німеччині за сприяння в допомозі посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміцнення протиповітряної оборони країни завдяки новим системам «Патріот». Він висловив подяку Німеччині та канцлеру Фрідріху Мерцу за спільні зусилля у захисті українців від російських повітряних атак. «Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано», — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія робить ставку на повітряні удари, намагаючись терором компенсувати невдачі на полі бою. «кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну», — підкреслив президент.

Зеленський додав, що Україна разом із партнерами працює над створенням надійної системи протиповітряної оборони, яка захищатиме не лише Україну, а й союзників. «Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас», — наголосив він.

Переговори щодо подальшого посилення протиповітряної оборони тривають як на урядовому рівні, так і з виробниками систем. Зеленський запевнив, що найближчим часом будуть нові результати.

