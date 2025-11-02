Новые системы ПВО Patriot из Германии уже в Украине – Зеленский

Зеленский поблагодарил Германию за содействие в помощи по усилению ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об укреплении противовоздушной обороны страны благодаря новым системам «Патриот». Он выразил благодарность Германии и канцлеру Фридриху Мерцу за совместные усилия в защите украинцев от российских воздушных атак. «Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — отметил Зеленский.

По его словам, Россия делает ставку на воздушные удары, пытаясь террором компенсировать неудачи на поле боя. «Каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем больше будет ее мотив завершить войну», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина вместе с партнерами работает над созданием надежной системы противовоздушной обороны, которая будет защищать не только Украину, но и союзников. «Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши возможности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет необходимо. Поскольку наша безопасность неделима, наша противовоздушная оборона должна защищать всех нас», — подчеркнул он.

Переговоры о дальнейшем усилении противовоздушной обороны продолжаются как на правительственном уровне, так и с производителями систем. Зеленский заверил, что в ближайшее время будут новые результаты.

