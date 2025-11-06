Київрада звільнила постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів

У Києві вартість послуг з відновлення документів постраждалим зменшиться на 70%.

Київрада прийняла рішення звільнити постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Напередодні відповідний проєкт рішення за поданням КМВА напрацювали в межах робочої групи з обговорення питань допомоги киянам, що постраждали від російських обстрілів», - йдеться у заяві.

У КМВА нагадали, що 70% сплати за адміністративні послуги зараховувалося до бюджету громади, згідно з чинним законодавством. Там також підкреслили, що столична громада, шляхом прийняття відповідного рішення Київради, має можливість і повноваження не брати з людей ці кошти.

«Решта 30%, які направляють до державного бюджету, потребують внесення змін до законодавства. Відповідні зміни вже напрацьовані та проходять погодження з центральними органами виконавчої влади», - додали у КМВА.

