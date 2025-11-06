Киевский совет освободил пострадавших киевлян от уплаты 70% стоимости услуг по восстановлению документов

В Киеве стоимость услуг по восстановлению документов для пострадавших снизится на 70%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский совет принял решение освободить пострадавших киевлян от уплаты 70% стоимости услуг по восстановлению документов. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Накануне соответствующий проект решения по предложению КГВА был разработан в рамках рабочей группы по обсуждению вопросов помощи киевлянам, пострадавшим от российских обстрелов», — говорится в заявлении.

В КГВА напомнили, что 70% уплаты за административные услуги зачислялось в бюджет громады, согласно действующему законодательству. Там также подчеркнули, что столичная община, приняв соответствующее решение Киевского совета, имеет возможность и полномочия не брать с людей эти деньги.

«Оставшиеся 30%, которые направляются в государственный бюджет, требуют внесения изменений в законодательство. Соответствующие изменения уже разработаны и проходят согласование с центральными органами исполнительной власти», — добавили в КГВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.