  1. В Україні

У Львові судитимуть медиків, які провели пацієнтці невдалий аборт, після якого вона більше не може мати дітей

20:02, 28 січня 2026
Операцію провели в приватній клініці без ліцензії, а перед втручанням жінку належно не обстежили.
У Львові завершили досудове розслідування у справі щодо медиків, дії яких під час штучного переривання вагітності призвели до тяжких і незворотних наслідків для здоров’я пацієнтки. Йдеться про 29-річну жінку, яка після операції втратила репродуктивну функцію.

За даними поліції регіону, хірургічне втручання провели у березні 2025 року в приватній клініці, яка не мала ліцензії на надання медичних послуг у стаціонарних умовах і не була уповноважена виконувати операції. Процедуру здійснювали лікар акушер-гінеколог-генетик разом з іншими медпрацівниками.

Слідство встановило, що перед втручанням пацієнтці не провели повноцінного обстеження, не залучили суміжних спеціалістів і обрали неправильну тактику операції. Унаслідок цього жінка отримала масивні травматичні ушкодження, небезпечні для життя, які згодом призвели до втрати можливості мати дітей.

Коли операція пішла не за планом, медики вивели пацієнтку зі стану седації та приватним автомобілем доправили її до однієї з міських лікарень.

Правоохоронці також з’ясували, що в операції брала участь медична сестра, а ще одна обвинувачена — лікарка з ультразвукової діагностики — перед процедурою внесла до документа неправдиві відомості про нібито завмерлу вагітність, аби створити формальні підстави для аборту. Крім того, на пацієнтку не оформили обов’язкову медичну документацію, а самі медики офіційно не перебували у трудових відносинах із клінікою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Усіх трьох медиків обвинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 134 (Незаконне проведення аборту або стерилізації) Кримінального кодексу України.

Окрім того, лікаря акушера-гінеколога-генетика, який проводив операцію, обвинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), а лікарку, яка проводила ультразвукову діагностику – у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує фігурантам – позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

