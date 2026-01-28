Во Львове будут судить медиков, которые провели пациентке неудачный аборт, после которого она больше не может иметь детей

Операцию провели в частной клинике без лицензии, а перед вмешательством женщину должным образом не обследовали.

Во Львове завершили досудебное расследование по делу в отношении медиков, действия которых во время искусственного прерывания беременности привели к тяжелым и необратимым последствиям для здоровья пациентки. Речь идет о 29-летней женщине, которая после операции утратила репродуктивную функцию.

По данным полиции региона, хирургическое вмешательство провели в марте 2025 года в частной клинике, которая не имела лицензии на предоставление медицинских услуг в стационарных условиях и не была уполномочена выполнять операции. Процедуру осуществляли врач акушер-гинеколог-генетик совместно с другими медработниками.

Следствие установило, что перед вмешательством пациентке не провели полноценного обследования, не привлекли смежных специалистов и выбрали неправильную тактику операции. В результате этого женщина получила массивные травматические повреждения, опасные для жизни, которые впоследствии привели к утрате возможности иметь детей.

Когда операция пошла не по плану, медики вывели пациентку из состояния седации и частным автомобилем доставили ее в одну из городских больниц.

Правоохранители также выяснили, что в операции участвовала медицинская сестра, а еще одна обвиняемая — врач ультразвуковой диагностики — перед процедурой внесла в документ ложные сведения о якобы замершей беременности, чтобы создать формальные основания для аборта. Кроме того, на пациентку не оформили обязательную медицинскую документацию, а сами медики официально не состояли в трудовых отношениях с клиникой.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Всех трех медиков обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 (Незаконное проведение аборта или стерилизации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, врача акушера-гинеколога-генетика, который проводил операцию, обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), а врача, которая проводила ультразвуковую диагностику, — в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, — лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

