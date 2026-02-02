На Одещині судили чоловіка, який випадково травмував батька, згарячу кинувши тротуарну плитку

Травма виявилася небезпечною для життя, однак умислу на заподіяння шкоди суд не встановив.

На Одещині завершився розгляд справи про тяжке тілесне ушкодження, яке сталося під час побутового конфлікту між батьком і сином. Чоловік, повернувшись додому роздратованим, кинув тротуарну плитку в зачинені двері кімнати. Скло розбилося, а плитка влучила в голову його батька. Травма виявилася небезпечною для життя і потребувала складної операції з установленням титанової пластини.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області дійшов висновку, що йшлося не про умисний напад, а про необережні дії. Сина визнали винуватим, однак реального ув’язнення він уникнув — покарання призначили з випробуванням.

Обставини справи №495/705/24

Як встановив суд, подія сталася 14 жовтня 2023 року на території домоволодіння в селі Шабо. Обвинувачений і його батько тривалий час проживали в одному будинку, між ними існував конфлікт щодо спільного проживання.

Повернувшись з роботи, обвинувачений перечепився у дворі об тротуарну плитку, розсердився, підняв її та зайшов у коридор будинку. Не передбачаючи наслідків, він кинув плитку в зачинені міжкімнатні двері зі скляними вставками. Скло було пробите, а плитка влучила в лобну ділянку голови батька.

Унаслідок удару потерпілий зазнав відкритої черепно-мозкової травми з вдавленим переломом лобової кістки — ушкодження, небезпечного для життя. Після первинної допомоги в Білгород-Дністровському чоловіка терміново прооперували в Одесі, де встановили титанову пластину. Всі витрати на лікування оплатив обвинувачений.

Позиції сторін і оцінка суду

Обвинувачений повністю визнав вину, пояснив, що не бачив людей за дверима і не мав наміру завдати шкоди. Потерпілий та свідки підтвердили факт тривалого побутового конфлікту, а також саму подію і її наслідки. Судово-медична експертиза однозначно кваліфікувала травму як тяжку.

Суд відхилив твердження сторони потерпілого про умисел або замах на вбивство, зазначивши, що розгляд здійснюється лише в межах висунутого обвинувачення. За сукупністю доказів дії обвинуваченого кваліфіковано як необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК України), вчинене з кримінальною протиправною недбалістю.

Покарання

Визнавши обвинуваченого винуватим, суд призначив покарання у виді двох років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням щирого каяття, відсутності судимостей, позитивних характеристик, негайної допомоги потерпілому та компенсації витрат на лікування, суд застосував ст. 75 КК України.

Обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку два роки. На цей період на нього покладено обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Речовий доказ — тротуарну плитку — суд постановив знищити. Цивільний позов у справі не заявлявся.

