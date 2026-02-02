  1. В Україні
  2. / Судова практика

На Одещині судили чоловіка, який випадково травмував батька, згарячу кинувши тротуарну плитку

15:42, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Травма виявилася небезпечною для життя, однак умислу на заподіяння шкоди суд не встановив.
На Одещині судили чоловіка, який випадково травмував батька, згарячу кинувши тротуарну плитку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині завершився розгляд справи про тяжке тілесне ушкодження, яке сталося під час побутового конфлікту між батьком і сином. Чоловік, повернувшись додому роздратованим, кинув тротуарну плитку в зачинені двері кімнати. Скло розбилося, а плитка влучила в голову його батька. Травма виявилася небезпечною для життя і потребувала складної операції з установленням титанової пластини.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області дійшов висновку, що йшлося не про умисний напад, а про необережні дії. Сина визнали винуватим, однак реального ув’язнення він уникнув — покарання призначили з випробуванням.

Обставини справи №495/705/24

Як встановив суд, подія сталася 14 жовтня 2023 року на території домоволодіння в селі Шабо. Обвинувачений і його батько тривалий час проживали в одному будинку, між ними існував конфлікт щодо спільного проживання.

Повернувшись з роботи, обвинувачений перечепився у дворі об тротуарну плитку, розсердився, підняв її та зайшов у коридор будинку. Не передбачаючи наслідків, він кинув плитку в зачинені міжкімнатні двері зі скляними вставками. Скло було пробите, а плитка влучила в лобну ділянку голови батька.

Унаслідок удару потерпілий зазнав відкритої черепно-мозкової травми з вдавленим переломом лобової кістки — ушкодження, небезпечного для життя. Після первинної допомоги в Білгород-Дністровському чоловіка терміново прооперували в Одесі, де встановили титанову пластину. Всі витрати на лікування оплатив обвинувачений.

Позиції сторін і оцінка суду

Обвинувачений повністю визнав вину, пояснив, що не бачив людей за дверима і не мав наміру завдати шкоди. Потерпілий та свідки підтвердили факт тривалого побутового конфлікту, а також саму подію і її наслідки. Судово-медична експертиза однозначно кваліфікувала травму як тяжку.

Суд відхилив твердження сторони потерпілого про умисел або замах на вбивство, зазначивши, що розгляд здійснюється лише в межах висунутого обвинувачення. За сукупністю доказів дії обвинуваченого кваліфіковано як необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК України), вчинене з кримінальною протиправною недбалістю.

Покарання

Визнавши обвинуваченого винуватим, суд призначив покарання у виді двох років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням щирого каяття, відсутності судимостей, позитивних характеристик, негайної допомоги потерпілому та компенсації витрат на лікування, суд застосував ст. 75 КК України.

Обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку два роки. На цей період на нього покладено обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Речовий доказ — тротуарну плитку — суд постановив знищити. Цивільний позов у справі не заявлявся.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Одеса судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]